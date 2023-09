Wizz Air contrainte de réduire sa capacité de 10 % suite aux problèmes du moteur Pratt & Whitney GTF

Réduction de 10 % de la capacité chez Wizz Air

La compagnie aérienne hongroise sera contrainte de réduire sa capacité globale de 10 % suite à l'immobilisation forcée d'une partie de sa flotte d'Airbus A320neo et A321neo pour cause d'inspection des moteurs Pratt & Whitney GTF qui les propulsent. A fin août 2023, la flotte de Wizz Air comptait 104 A320neo et A321neo aux côtés de 42 A320ceo et 41 A321ceo. Chez Lufthansa, une grosse vingtaine d'appareils sont concernés par les déposes moteurs et les visites d'ateliers qui sont requises pour détecter des fissures microscopiques liées aux contaminations des poudres métalliques. Et qui dit dépose moteurs, dit immobilisation des avions.

Une facture salée pour le groupe RTX et le partenaire MTU Aero Engines

Au global, pas moins de 1 200 moteurs Pratt & Whitney GTF produits entre 2015 et septembre 2021 sont concernés par ces inspections qui ont débuté et qui se poursuivront jusqu'en 2026 avec la moitié des moteurs inspectés d'ici à la fin de 2024. La facture s'annonce salée pour le groupe RTX, soit 6 à 7 Md$ dont 80 % dans le soutien aux compagnies aériennes concernées (de la dépose à la ré-installation sous aile plus les compensations liées à des programmes de vol perturbés et pertes de chiffre d'affaires), les 20 % restants portant sur le coût que représentent des visites d'ateliers supplémentaires. De son côté, MTU Aero Engines, qui produit des éléments du GTF, évalue l'impact à une perte éventuelle du chiffre d'affaires à 1 Md€.

Mauvaise humeur chez IndiGo

Chez IndiGo, qui a déjà essuyé les plâtres des problèmes de jeunesse du Pratt & Whitney GTF, avec Lufthansa d'ailleurs, on l'a plutôt saumâtre. D'autant que l'ensemble de la flotte Airbus A320neo de la compagnie aérienne indienne est concernée par ces inspections avec immobilisation d'avions à la clef. Un parc d'ores et déjà confronté à des problèmes de fiabilité moteurs récurrents et qui expliquent que IndiGo ait changé de fournisseur moteurs lors de sa dernière et très conséquente commande d'avions de la famille Airbus A320neo.