Wisk Aero et Japan Airlines s'associent pour proposer des vols autonomes quotidiens au Japonn

Wisk Aero partenaire avec Japan Airlines

Wisk Aero et Japan Airlines (JAL) s'associent pour proposer au Japon les services de taxis aériens autonomes et entièrement électriques de Wisk. En outre, Wisk et JAL Engineering (JALEC) travailleront en étroite collaboration pour élaborer des plans de maintenance et d'exploitation des taxis aériens autonomes de Wisk. "Nous sommes ravis de nous associer à Japan Airlines, un leader très respecté dans le domaine de l'aviation au Japon et dans le monde entier", déclare Brian Yutko, PDG de Wisk. "Wisk et Japan Airlines partagent le même engagement en faveur d'un transport sûr et accessible et veillent à ce que nos services profitent à long terme aux communautés que nous desservons. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour amener le vol autonome quotidien au Japon et pour continuer à faire progresser la mobilité aérienne avancée dans la région APAC au sens large."

Transport aérien autonome

"Nous sommes très honorés de nous associer à Wisk, pionnier dans le développement d'aéronefs ADAVe (eVTOL) autonomes. Au Japon, l'introduction du transport aérien autonome se développe et nous sommes convaincus que ce partenariat avec Wisk est la première étape vers le développement de la prochaine génération de mobilité aérienne sûre au Japon", déclare Ryo Tamura, PDG de JALEC. Un protocole d'accord a été signé qui établit un cadre de collaboration entre les deux entreprises, ainsi qu'entre les deux entreprises et le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB), et d'autres agences gouvernementales japonaises concernées. Il s'agira notamment d'examiner attentivement les exigences réglementaires, les mesures de sécurité et la manière dont la communauté peut bénéficier d'une mobilité aérienne avancée grâce à l'utilisation de l'aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical (ADAVe ou eVTOL) de 6e génération de Wisk, qui vole de lui-même.

Un protocole d'accord pour encadrer la recherche

Plus précisément, le protocole d'accord établit un cadre pour la recherche en vue du lancement de l'exploitation d'une flotte d'avions-taxis de 6e génération de Wisk, y compris l'approbation de la certification de type au Japon. Mais également le soutien aux discussions avec le Bureau japonais de l'aviation civile (JCAB) et les agences gouvernementales japonaises concernées, le cas échéant, sur l'établissement d'une opération Wisk sous un certificat d'opérateur aérien au Japon à l'avenir. Ce cadre de permettra également le développement d'une voie vers un vol de démonstration au Japon et l'introduction d'aéronefs autonomes dans le système national d'espace aérien japonais. "Le Japon représente un marché important et densément peuplé où les services de taxis aériens peuvent avoir un impact réel et positif sur les communautés locales. Nous sommes impatients de poursuivre l'introduction potentielle de nos taxis aériens autonomes et entièrement électriques au Japon, et nous sommes encouragés par l'intérêt croissant de la région APAC pour ce type de services", a commenté Catherine MacGowan, directrice régionale APAC de Wisk.