"Winter is coming" ...

Oumka-21

Lancée conjointement dès le 20 mars par la Marine russe et la « société russe de géographie », l'expédition Oumka-21 a été l’occasion d’une démonstration militaire d’envergure. Menée sur l'île de la Terre Alexandra, l'exercice avait notamment pour but l'immersion simultanée de 3 SNLE (2 Delta-IV, 1 Borei-II) séparés de 300 mètres chacun, perçant pour l'occasion la banquise épaisse à cet endroit de 1,5 m. Cette démonstration spectaculaire à été préparée par la brigade des Fusiliers Motorisés de l’Arctique qui a notamment sécurisé la zone en installant des MANPADS 9K333 Verba. Selon le ministère russe de la défense, cet exercice a mobilisé plus de 600 hommes et femmes avec la présence de 200 armements et technologies conçus pour le combat arctique. Les températures ont varié entre -25 et -30° avec un vent qui soufflait en rafale à une vitesse de 32 mètres par seconde.

Des Mig-31 franchissent le Pôle Nord

Dans le même temps, 2 intercepteurs Mig-31BM ont mené une série d’exercices qui les ont conduits à franchir le pôle Nord pour la première fois depuis leur entrée en service, initiant ainsi une nouvelle posture résolument offensive. Partis de la base aérienne de Rogatchevo en Nouvelle-Zemble, et ravitaillés en vol par un Il-78 « Midas », ces Mig-31 rattachés à l’aviation navale de la Flotte du Nord ont démontré leurs capacités à évoluer en autonomie sur de longues distances et dans des conditions extrêmes. Cette patrouille, considérée par les russes comme une véritable réussite, a été suivie en direct par Vladimir Poutine en personne.

"Show of Force"

Le but de la manœuvre, selon l’amiral Nikolay Evmenov, commandant de la marine russe était d’une part de vérifier la capacité des hommes et des équipements à œuvrer dans un environnement opérationnel contraint. D’autre part, cet exercice surprise a permis d'évaluer la réactivité des unités mobilisés. Enfin, il s’agissait de la toute première expédition durant laquelle des unités terrestres spécialistes de la guerre polaire ont mené des exercices conjoints avec plusieurs SNLE. De plus, l’apparition des Mig-31BM ne doit rien au hasard. S'il reste l'avion de combat le plus rapide au monde avec une vitesse maximale de 3200 km/h, il est aussi désormais capable d’embarquer le missile hypersonique Kh-47M2 Kinjal. Son vol mené au-delà du pôle Nord vise à démontrer la capacité des russes à neutraliser depuis la profondeur les sites ABM avec une formation de chasse réduite à son stricte minimum, et ce juste avant une frappe stratégique menée par un trinôme de SNLE. En dévoilant sa capacité multi-domaines en milieu arctique, Moscou adresse donc un défi technologique et opérationnel à l'Otan.