Webinar Team France Export sur le marché aéronautique en Amérique du Nord

Mardi 2 juin à 16h00 (heure française)

Les Etats-Unis sont les leaders mondiaux du secteur aéronautique. Grand nombre de leaders mondiaux y ont élu domicile comme Boeing pour l’aviation commerciale et la défense, GE et Pratt &Whitney côté motoristes, Collins Aerospace en tant qu’équipementier, Gulfstream dans l’aviation d’affaires et Textron dans l’aviation légère et les hélicoptères.

Le Canada se classe parmi les 3 premiers pays pour la production finale d’avions, de moteurs et de simulateurs de vol pour l’aviation civile. Le pays compte en effet plusieurs leaders mondiaux comme CAE pour les simulateurs de vol, Bombardier Aviation pour l’aviation d’affaires, Bell Helicopter Canada dans le secteur des hélicoptères civils etc.

Venez profiter de ce webinar pour :

- Avoir une vue d'ensemble du secteur aéronautique en Amérique du Nord

- Connaître les compacts de la crise du covid-19 sur l'activité des industriels locaux et les dernières actualités du secteur

- Faire le point sur les aides d'état au secteur aéronautique en Amérique du Nord

- Découvrir les opportunités d'affaires pour les sociétés françaises

Avec les interventions notamment de :

Simon Lelièvre, Chef de pôle Industries & Cleantech – Business France Amérique du Nord

Dominique Gautier, Managing Partner - Roland Berger à Montréal

Victor Nave, Business Developer - Addev Materials en Californie

Intéressé(e) ? inscrivez-vous ici