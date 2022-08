Vueling s'envole vers les canaries

Vueling étend ses destinations

Vueling, la compagnie low-cost du groupe IAG, souhaite étendre son réseau de destinations vers les Canaries. Vueling Airlines lancera trois nouveaux vols directs entre l'aéroport de Londres Gatwick et Gran Canaria, Lanzarote et Tenerife. La compagnie souhaite rester compétitive en proposant ces nouvelles liaisons attractives pour la saison hivernale. Les vols à destination et en provenance de Tenerife commenceront le 6 décembre avec trois fréquences hebdomadaires (mardi, vendredi et dimanche). Gran Canaria commencera le 7 décembre avec deux fréquences hebdomadaires (mercredi et samedi). Enfin, la liaison avec Lanzarote, à partir du 8 décembre, aura deux fréquences hebdomadaires (jeudi et samedi). Vueling avait déjà diversifié ses destinations pour cet été en augmentant ses départs de l'aéroport Paris-Orly.

Un bon pronostic pour le tourisme anglais aux îles Canaries cet hiver

La nouvelle offre de Vueling avec l'ouverture de nouvelles lignes coïncide avec les pronostics du PDG du groupe TUI, Sebastien Ebel, selon lequel les craintes d'une récession potentielle modifieront les destinations que les Britanniques choisissent de visiter. Les touristes anglais préféreront valoriser des destinations de moyenne distance vers les îles Canaries au lieu de voyager vers des destinations plus lointaines, notamment les Caraïbes.