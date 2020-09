Volansi démarre des livraisons par drones en Caroline du Nord

Livraisons par drones.

Volansi a annoncé début août avoir signé un accord d'association avec le département des transports de Caroline du Nord afin de conduire des livraisons par drones dans l'Etat américain. L'entreprise et l'institution travailleront ensemble, en lien avec la FAA (la DGAC américaine) afin de mener des essais et ainsi collecter des données sur les livraisons. L'ambition de ce projet est ainsi de pouvoir étudier la façon dont les drones de livraisons pourront, à termes, être intégrés dans le trafic aérien et les réglementations nécessaires à l'encadrement de ce type de vol.



Accompagner l'essor des drones.

Hannan Parvizian, PDG et co-fondateur de Volansi, s'est félicité de cette nouvelle. Le soutien du département aux transports de Caroline du Nord et de la FAA dans le conduite de ce projet témoigne ainsi de l'ambition des Etats-Unis de soutenir l'essor des drones et de nouveaux services, cette fois-ci conduits par voie aérienne. « Nous pensons qu'un jour, les vols autonomes seront aussi communs et accessibles que l'envoi d'une carte postale, et la technologie de Volansi va jouer un rôle pivot dans cette révolution des modes de transport », a ainsi déclaré Hannan Parvizian.



Technologie.

Pour la conduite de ces essais, Volansi va employer son drone VOLY C10-Gen 2, un drone hybride à décollage et atterrissage vertical. Pour le moment l'entreprise n'a pas détaillé le type de cargaison que le drone pourra livrer. On sait seulement qu'il dispose d'une capacité d'emport de plus de 4 kilos.