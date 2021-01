Visite présidentielle à Vernon

Un secteur clé pour la relance

En visite dans l’Eure le mardi 12 janvier, Emmanuel Macron s’est rendu sur le site de production d’ArianeGroup à Vernon (980 salariés), en compagnie de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, et Sébastien Lecornu, ministre de l’Outre-Mer, ancien maire de Vernon et ancien président du conseil départemental de l'Eure.

Ils ont été accueillis par André-Hubert Roussel, président d’ArianeGroup, Stéphane Israël, président d’Arianespace, et Jean-Yves Le Gall, président du Cnes.

Le Président de la République a profité de l’occasion pour indiquer que le spatial était essentiel à la relance économique, considérant qu’il s’agit d’un « terrain d’innovation et d’expérimentation, qui ensuite irrigue tout l’aéronautique ».

A ses yeux en effet, toutes ces innovations « sont bonnes pour l’écologie et l’environnement », car elles doivent aboutir à la production d’avions de nouvelle génération, ou électriques ou à hydrogène, qui permettront de « réduire le poids de ces avions, pour réduire les émissions de CO2 et l’empreinte carbone ».

Concernant le site de Vernon, le chef de l’Etat a salué le développement du moteur à très bas coût Prometheus, ainsi que les travaux engagés avec Engie dans le domaine de l’hydrogène renouvelable liquéfié.

30 M€ d’investissement à Vernon

Emmanuel Macron a rappelé que le plan de relance, annoncé en septembre dernier pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, allait consacrer 500 M€ à l’industrie spatiale sur les deux années qui viennent, « pour accélérer les projets qui sont en cours » – 515 M€ très exactement, répartis sur deux ans, dont 365 M€ ont été ajoutés au budget du Cnes de cette année.

A Vernon, ce sont 30 M€ qui seront investis : 15 M€ sur le moteur Prometheus, qui devrait ainsi gagner un an de développement, et 15 M€ sur l’hydrogène vert, qui permet d’accélérer la contribution à la filière française que le gouvernement soutient.

« Un grand pays du spatial »

« La France de 2030 se prépare aujourd’hui » et « la France, qui est un grand pays du spatial, doit continuer à l’être […], en étant plus innovant et en continuant à accélérer », a notamment déclaré le Président de la République.

« La France doit rester un lieu d’innovation, de production, où il y a un avenir dans le spatial, et où il y a un avenir dans le site de Vernon », a-t-il ajouté.