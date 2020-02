Visite de la Ministre des Armées au CNES

Florence Parly était en visite au CNES le 21 février dernier, l'occasion pour la ministre de revenir sur le commandement de l'espace (CDE), son installation et de rencontrer les équipes qui le composent. C'est ainsi que la Ministre a pu « échanger avec les premiers officiers insérés au CNES, précurseurs de l'installation du commandement de l'Espace », indique le Ministre des Armées. A terme, les personnels du CDE disposeront d'une infrastructure dédiée à partir de 2025, basée également sur Toulouse. Celle-ci « regroupera l'ensemble des unités impliquées dans les enjeux spatiaux au sein des forces françaises ».



Objectif 2025.

D'ici à 2025 et l'entrée des personnels du CDE dans les nouveaux locaux, une première partie des équipes devrait intégrer un bâtiment temporaire, hébergé au sein du CNES, dès 2021, et pouvant accueillir 200 postes de travail. In fine, ce sont « 400 postes de travail, une salle d'opération organisée autour de toutes les compétences spatiales de surveillance, d'écoute et de repérage, un laboratoire d'innovation, un centre de formation et une salle technique », qui seront installés au sein du commandement de l'Espace. 500 personnes sont attendues au CDE en 2025.

Si une partie des 220 spécialistes qui compose actuellement le CDE est basée au CNES de Toulouse, les membres du commandement de l'Espace collaborent également depuis Balard, Lyon (centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux) et Creil (centre militaire d'observation par satellites).