Violation massive inédite de l'espace aérien Taïwanais

25 aéronefs de l'armée chinoise sont entrés dans la zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) taïwanaise ce lundi. Parmi les aéronefs, 18 avions de chasse, selon Taïpei. Depuis septembre 2020, les appareils militaires chinois entrent quotidiennement dans l'ADIZ taïwanaise. Mais le nombre d'appareils n'avait jamais été aussi important.

Mécontentement chinois

Pékin a toujours considéré l'île de Taiwan comme faisant partie intégrante de la RPC. La décision américaine le 10 avril dernier d'assouplir les contacts avec les représentants taïwanais, ajouté aux déclarations le lendemain du secrétaire d'Etat Anthony Blinken, ont provoqué le mécontentement de Pékin.

J-10

Selon le ministère taïwanais de la défense, les appareils chinois détectés étaient 4 chasseurs J-10, 4 bombardiers stratégiques H-6K, et 14 J-16 (SU-30 MK2), deux avions de lutte anti sous-marines Y-8 ASW, et un appareil AEW KJ-500. En effectuant une telle démonstration de force, qui mobilise différents aéronefs, Pékin teste la réponse taïwanaise- Taïpei a fait décoller ses propres aéronefs- et rappelle aux Etats-Unis sa capacité de frapper.