Vingtième vol (et récupération) d’un premier étage de Falcon 9

Les compteurs s’affolent

Le 13 avril, SpaceX a placé sur orbite basse un nouveau lot de 23 satellites pour sa constellation Starlink dédiée à l’internet global (lot 6-49).

C’était le 38e lancement d’un Falcon 9 cette année, tous sauf deux réalisés avec des premiers étages « éprouvés », systématiquement récupérés en fin de mission.

C’était le 156e lot Starlink déployé depuis mai 2019.

Depuis, SpaceX a déjà réalisé deux autres missions, toutes pour Starlink, les 17 et 18 avril : avec 40 succès depuis le début de l’année (sur 74 lancements réussis à travers le monde), Falcon 9 s’est accaparé… 54 % des lancements mondiaux, devant la Chine (20,3 %) et la Russie (8,1 %).

Vingt vols en quatre ans

La mission du 13 avril a eu démarré à 1 h 40 depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Le lanceur Falcon 9 était équipé du premier étage B1062, utilisé pour la… vingtième fois depuis novembre 2020, lors de l’envoi sur orbite moyenne du satellite de navigation américain de troisième génération GPS III SV04.

Une fois encore, B1062 a été récupéré en fin de mission au large de la Floride.

Il est revenu se poser en douceur sur la barge autonome « A Shortfall of Gravitas » (ASOG), un peu moins de 8 minutes et 30 secondes après le décollage.

En moins de quatre ans, l’étage a servi au lancement de huit astronautes (missions privées Inspiration4 et Axiom 1) et de plus de 500 satellites, soit plus de 261 tonnes au total.