Vietnam Airlines ajoute des vols entre Paris et Hô-Chi-Minh-Ville

La compagnie aérienne Vietnam Airlines a annoncé une augmentation de ses vols entre Paris CGC et Hô-Chi-Minh-Ville (Saigon) à partir du 31 octobre 2023, avec un vol supplémentaire chaque semaine. Cela porte le nombre total de vols à cinq par semaine. Cette initiative fait partie de la stratégie de développement de l'entreprise afin de renforcer sa présence en Europe et de répondre à la demande croissante des voyageurs français.

Dès le 15 août dernier, les voyageurs peuvent séjourner 45 jours au Vietnam sans avoir besoin de visa, contre 15 jours précédemment. Cela s'applique aux citoyens de 13 pays, dont la France. Les vols entre Hô-Chi-Minh-Ville et Paris CDG sont réalisés en Airbus A350-900, qui peut accueillir jusqu'à 305 passagers répartis en trois classes de voyage. Le vol supplémentaire est programmé le lundi au départ du Vietnam et le mardi au départ de la France.

Vietnam Airlines propose des vols vers de nombreuses destinations.

Vietnam Airlines propose actuellement un vol quotidien vers Hanoï et jusqu'à quatre vols par semaine vers Hô-Chi-Minh-Ville. Des connexions vers le Vietnam, le Cambodge, le Laos et de nombreux autres pays d'Asie sont également disponibles. En plus, la compagnie dessert 22 destinations domestiques, reliant ainsi les principales villes vietnamiennes à l'Europe.