VietJet s'essaie à son tour au Comac C909

Troisième exploitant asiatique pour le jet régional Comac C909

VietJet est devenue le troisième exploitant asiatique du jet régional Comac C909 auparavant dénommé ARJ21. La compagnie aérienne vietnamienne a mis en service commercial le 19 avril deux exemplaires dans un le cadre d'un contrat de wet lease (avions, équipages, soutien maintenance) avec le transporteur chinois Chengdu Airlines qui, à fin 2022, avait réceptionné 34 exemplaires dont 24 sont en exploitation actuellement. VietJet a mis les deux C909 sur la ligne Hanoi-Con Dao-Ho Chi Minh Ville (Saïgon).

D'abord TransNusa, puis Lao Aviation

Chengdu Airlines a choisi deux aménagements de cabine pour ses C909 : une classe Economie unique qui prend 90 sièges et une configuration bi-classe pour un total de 78 sièges répartis en une classe Affaires avec huit sièges et une classe Economie avec 70 sièges. La compagnie aérienne indonésienne TransNusa a été le premier opérateur, hors Chine, du jet régional et a poussé la capacité de ses deux C909 à 95 sièges en classe unique. TransNusa a reçu ses exemplaires en décembre 2022. Lao Aviation a réceptionné le sien au mois de mars dernier dans un aménagement classe unique à 90 sièges. Lao Aviation et TransNusa sont aussi des exploitants de l'Airbus A320ceo et neo.

Du potentiel pour le transport régional au Vietnam

Lao Aviation est aussi un gros client de l'ATR 72 avec quatre ATR 72-500 et trois ATR 72-600 au sein de sa flotte. Avec 90% du trafic intérieur concentré sur seulement 10 des 22 aéroports du pays, laissant de nombreux aéroports régionaux sous-utilisés, soulignait une étude récente d'ATR et du cabinet de conseil en transport vietnamien TEDI (Transport Engineering Design Inc.); il est évident qu'il y a du potentiel pour le transport régional au Vietnam. L'étude d'ATR s'est logiquement concentrée sur les routes de moins de 300 nm (555 km) et sur lesquelles le turbopropulseur de 70 places est l'outil le plus optimisé. Cela laisse de la place au C909, si ce dernier confirme, puisque son rayon d'action dépasse les 2 000 km.