Vers une commande de Rafale pour le Maroc ?

La fin de l’année 2024 se présente bien pour Dassault. Le P-DG de la compagnie, Éric Trappier, annonçait le 30 août dernier à l’antenne d’Europe 1 qu’un nouveau contrat pourrait être signé au cours des prochains mois pour une nouvelle vente de Rafale. Sans plus d’indices, de nombreuses spéculations émergent pour deviner l’identité du prochain acquéreur du chasseur de génération 4.5. La Grèce pourrait continuer à moderniser sa chasse tandis que l’Inde est en passe de valider l’achat de nouveaux Rafale-M, mais une toute autre hypothèse est apparue dans les colonnes de Meta-Defense. Le Maroc cherche à remplacer ses Mirage F.1 vieillissants, et le Rafale semble être le candidat idéal.

Des Rafale ou des F-15 EX pour Rabat

Une bonne quantité de matériel militaire des Forces aériennes marocaines proviennent de la France ou des États-Unis. Plus spécifiquement, le Maroc avait commandé en 2012 vingt-quatre F-16 C/D Block 52, actuellement modernisés en Viper Block 70/72. Du coté des aéronefs déjà étrennés, l’armée marocaine possède vingt-cinq F-5 et quinze Mirage F1. Le choix de nouveaux avions de chasse balance entre le F-15 EX Eagle II, refonte du F-15 de Boeing, et le Rafale au standard F4.1. Le F-15 EX est une vaste modernisation du Strike Eagle, mis en service en 1989, emportant des instruments destinés à des opérations de guerre électronique et une avionique améliorée.