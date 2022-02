Vers un binôme Rafale / F-35 en Grèce ?

Tensions gréco-turques

Depuis un demi-siècle, au moins trois dossiers empoisonnent les relations entre la Grèce et la Turquie.

Le premier date du lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, lors de la rétrocession des îles de la Mer Égée par l'Italie à la Grèce. La Turquie n'accepte pas la règle (universelle) de partage des espaces maritimes à mi-distance entre les îles grecques et ses côtes et est non signataire de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer (carte ci-contre). La tension faillit dégénérer par deux fois en guerre ouverte en 1987 et 1996, la Grèce dénonçant plusieurs centaines de violations de sa souveraineté chaque année.

La question chypriote est un deuxième point de tensions : alors que l'Île allait rejoindre la Grèce, suivant l'exemple de la Crète quelques années plus tôt, la Turquie intervient et occupe le tiers nord de l'Île.

La troisième étape date de novembre 2019, lorsque la Turquie et le gouvernement de transition libyen signent un accord bilatéral redistribuant l'espace méditerranéen aux détriments de Chypre, de la Grèce et de l’Égypte.