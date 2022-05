Venture Orbital Systems s’associe à Fives pour les essais au sol de sa fusée Zéphyr

La startup Venture Orbital Systems (VOS), créée fin 2019 à Reims, développe une gamme de services liés au lancement de nanosatellites, en particulier un microlanceur à deux étages dédié, baptisé Zéphyr, dont le premier vol est prévu en 2024 (voir Air & Cosmos n°2756, paru le 5 novembre 2021).

Pour assurer certains essais sol sur le moteur Navier Mk2 (kérozène RP1 / oxygène liquide) qui propulsera Zéphyr, VOS va faire appel au groupe d’ingénierie industrielle suisse Fives, un des leaders mondiaux de l’industrie de la cryogénie.

Le moteur Navier Mk2 sera ainsi équipé de pompes cryogéniques centrifuges multi-étagées (12 étages) Cryomec Labs fournies par l’équipementier suisse, qui serviront à qualifier les performances au sol.

Ces pompes seront produites à Allschwil, au nord-ouest de Bâle et à la frontière avec la France.

Les équipes de Fives apporteront par ailleurs leur soutien technique dans le cadre de leur mise en service sur le banc de test de VOS.

« Nous avons des pompes cryogéniques pour le vol très légères mais, pour effectuer ces tests au sol, nous avons besoin de pompes plus résistantes et plus massives, explique l’équipe d’ingénieurs de VOS. Fives est un acteur reconnu comme expert sur le marché, et c’est dans cette logique que nous avons choisi leur pompe pour ces essais ».

« Fives a conçu plus de 8 500 pompes cryogéniques Cryomec depuis plus de 40 ans pour de multiples industries dont le domaine spatial, ajoute Charles Delayoe, directeur commercial chez Fives Cryomec. La qualité, l’efficacité énergétique et la sécurité sont les maitres mots derrière la fabrication de nos équipements. Nous sommes fiers, d’accompagner Venture Orbital Systems dans la mise en orbite de leur fusée Zéphyr avec notre technologie Cryomec Labs ».