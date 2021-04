Varuna : La France au côté de l'Inde et des EAU

Première participation des Emirats Arabes Unis

Le samedi 25 avril va marquer le début de l’exercice annuel Varuna pour une durée de trois jours. Organisée pour la première fois en 1998 entre la Marine et Nationale et l’Indian Navy, cette nouvelle édition verra la première participation de l’Emirates Navy. L’objectif de ce « wargame » interallié est d’améliorer l’interopérabilité en testant les compétences et techniques de combat des différentes marines, et ce dans un cadre de haute-intensité.

Déploiement de forces

Organisé dans la région du golfe Persique, cet entraînement verra la participation de la Task Force 473 mené par le navire amiral français, le porte-avions Charles De Gaulle. Le R91 (20 Rafale marine, 2 avions E-2C Hawkeye, 1 NH-90 Caïman marine, 2 SA 365 Dauphin) sera escorté par la FDA Chevalier Paul, la FREMM Provence et un SNA non dévoilé. La logistique étant assurée par le BCR Var. Du côté Indien, l’absence du porte-avions INS Vikramaditya se fera sentir. New Delhi prévoyant tout de même d’envoyer quatre à cinq frégates/destroyers complétés par un sous-marin d’attaque et un avion de patrouille maritime P-8I Poseidon. L’Emirates Navy n’a quant à elle pas communiqué sur ses moyens déployés.

Freedom of Navigation

Mi-mars 2021, le GAN avait déjà effectué un exercice de grande ampleur avec le Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group. Il avait permis d’atteindre un niveau d’intégration jamais égalé selon les deux marines. Varuna 21 devrait permettre de renforcer les liens politico-militaires Franco-Indien face à Pékin. En effet, Varuna 21 prévoit des manœuvres Freedom of Navigation » près du Golfe d’Aden. La participation des EAU va permettre de consacrer la montée en puissance de cette petite marine qui disposera bientôt de deux Gowind 2500 construits par Naval Group.