Valérie Guillemet devient directrice des Ressources humaines de Dassault Aviation

Depuis le 1er juillet, Valérie Guillemet assure la direction des Ressources Humaines de Dassault Aviation. Elle est la première femme à siéger au comité de direction de l’entreprise. Elle succède à Yves Petit qui est appelé à de nouvelles fonctions auprès du président de Dassault Aviation. Après son diplôme de Supaero (1988), Valérie Guillemet entre au bureau d’études de Dassault Aviation, à Saint-Cloud, comme ingénieur aérodynamicien. Elle arrive à l’usine de Mérignac en 1995, en charge des systèmes Mirage 2000. En 1999, elle prend la responsabilité du service Systèmes Série Rafale et Falcon. Entre 2008 et 2014, elle pilote la chaine de production Rafale, puis la chaine de production Falcon 7X et 8X. Elle devient ensuite directeur adjoint, en charge de la production, avant d’être nommée directeur de l’établissement de Mérignac en 2015.