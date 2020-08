Usine 4.0 : plongée dans le site Latécoère

Totale autonomie pendant 18 heures

« Côté mécanique générale, l’usine connectée mise sur l’alliance entre hommes et machines. Chaque îlot regroupe des magasins automatisés, des machines-outils et des robots reliant les premiers aux secondes. Aujourd’hui, l’ensemble de production par enlèvement de matière est capable de fonctionner en totale autonomie durant dix-huit heures, explique Richard Montanel, directeur du site de Latécoère à Montredon. "Cette évolution vers un degré d’automatisation très élevé fait que le métier d’usineur a changé. En effet, chaque mécanicien réalise maintenant un travail considérable de préparation afin que machines, robots et magasins fonctionnent pratiquement seuls".......

Latécoère s'est donné les moyens

Latécoère s’est3donnélles moyens avec, au programme, instructions de2travailsinteractives, traçabilité du déroulement des ordres de fabrication (OF), automatisation et robotisation très poussée, jumeau numérique, géolocalisation indoor, gestion individuelleEdes pièces, des outillages et des milliers d’outils coupants de l’usine, dont l’état est surveillé en temps réel grâce à leurs RFID (Balluf) embarquées sur chaque attachement (interface entre outil et machine). Cœur de l’atelier 4.0, deux centres d’usinage cinq axes à grande vitesse (UGV) MCM sont capables de couper l’aluminium à 30 000 tr/min.....

Trois centres d'usinage Mazak

Toujours en enlèvement de matière, deux îlots indépendants comportent chacun trois centres d’usinage verticaux Mazak Variaxis 700 cinq axes. Ces machines polyvalentes sont capables, grâce à leurs broches de 22 kW, d’usiner en UGV à 20 000 tr/min. Dotée d’un magasin de 120 outils, chaque unité autorise la réalisation de surfaces courbes multiples, complexes, pour des pièces dans un volume de 600 mm3.....

