USAF : un Reaper emporte 8 missiles Hellfire

MQ-9 Reaper.

L'US Air Force a annoncé que le 10 septembre dernier, et ce pour la première fois, un MQ-9 Reaper avait volé équipé de 8 missiles Hellfire. Dans sa configuration standard le drone peut emporter 4 Hellfire. Cette modernisation de l'appareil a été réalisée dans le cadre du programme de vol opérationnel 2409 visant à doter le drone d'un logiciel permettant d'accroître ses capacités. C'est ainsi que les points d'emport habituellement réservés aux bombes et réservoirs peuvent désormais emporter des missiles Hellfire. Cette capacité n'empêche pas le drone d'être équipé selon un mode plus standard et de revenir vers une configuration de base.



Accroître les performances.

Cette évolution de l'appareil, qui fait suite à un besoin exprimé par l'Air Combat Command et l'Air Force Special Operations Command, vise à renforcer les capacités de tir du MQ-9 Reaper. « Multiplier par deux la puissance de feu de cet aéronef à grande endurance grâce à des Hellfire permet d'accroître la létalité et l'agilité du MQ-9 lors des phases de combat », rapporte ainsi le Lieutenant Colonel Chmielewski, commandant de l'escadron 556 de test et d'évaluation. L'emploi de missiles Hellfire permet de disposer d'une chaîne d'engagement plus rapide et ainsi de faire face à des situations de combat complexes, complète le Lt Col Chmielewski.