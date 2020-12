USAF : un drone vient compléter le dispositif d'une base aérienne

Développement.

La mise au point du drone SAFMS (smart air force monitoring system) a été réalisée en seulement deux ans et est issue d'une collaboration entre Easy Aerial et l'US Air Force, et plus précisément le 60ème escadron des forces de sécurité. Contenu dans une boîte, le drone peut ainsi mener des missions automatiquement et retourner vers sa station une fois l'opération achevée, où il sera stocké et se rechargera.