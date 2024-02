Unseenlabs rafle la mise

Vent en poupe

Le New Space français continue d’attirer les investisseurs, qui ces quatre dernières années ont multiplié les soutiens à de jeunes pousses et leurs projets innovants.

Citons deux levées record : les 100 millions d’euro accordés en février 2020 à la société toulousaine Kinéis (filiale de CLS), qui développe une constellation de satellites pour l’internet des objets (IoT) ; et les 125 millions rassemblés en décembre 2021 par la société franco-américaine Loft Orbital, qui propose des plateformes orbitales partagées.

L’an passé, ce sont trois jolis tours de table qui avaient été réalisés par Exotrail (54 millions), Look Up Space (14 millions) ou The Exploration Company (40 millions), qui développent respectivement des solutions de mobilité dans l’espace, des outils de connaissance de la situation spatiale (SSA), et un vaisseau-cargo automatique récupérable.

Et en janvier dernier, c’était au tour de Latitude (fabricant de microlanceurs) et d’Aldoria (ex-Share My Space, spécialiste de la surveillance spatiale) de récolter 27 millions pour la première et 10 millions pour la seconde.

Dix autres satellites d’ici 2025

Le 27 février, Unseenlabs, la pépite bretonne qui développe depuis 2015 une technologie pour surveiller les navires depuis l’espace et dispose actuellement d’une flotte de onze nanosatellites sur orbite, a annoncé à son tour une très importante levée de fonds, d’un montant de 85 millions d’euro.

On compte parmi les investisseurs, les partenaires historiques d’Unseenlabs (360 Capital, Breizh Up, Omnes et S2G Ventures), aux côtés d’Isalt, de Supernova Invest et d’Unexo, mais également le Fonds innovation (FID), créé par l’Agence de l’innovation de défense (AID) et géré par Bpifrance.

« Cette étape, l’une des plus significatives dans le secteur de l’observation de la Terre, met en évidence l’impact de la technologie disruptive d’Unseenlabs et notre position de leader en matière de surveillance maritime », écrit l’entreprise dans son communiqué de presse.

« Ce cycle de financement accélérera notre croissance, avec des investissements stratégiques dans le lancement de satellites supplémentaires [dix autres prévus avant la fin de 2025], l'expansion sur les marchés internationaux clés et le développement de nouvelles solutions pour renforcer notre avance technologique. »