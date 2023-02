United Airlines : incendie à bord d'un Boeing 737 MAX 8

Le 7 février 2023 , un vol United Airlines de San Diego a dû faire demi-tour en raison d'un incendie à bord. Le vol UA 2664, qui devait se rendre à Newark Liberty International dans le New Jersey, est parti de l'aéroport international de San Diego à 7h00. Au départ, le feu a été signalé comme étant causé par un ordinateur portable, mais plus tard, il a été confirmé que la fumée venait d'une batterie externe.

Il y a eu des moments effrayants aujourd'hui à bord d'un vol United Airlines entre San Diego et Newark, New Jersey, lorsqu'une batterie d'ordinateur portable a pris feu dans la cabine, blessant au moins quatre personnes. pic.twitter.com/9ImIGFdEsi

Vol 2664 de United Airlines: alerte 2 pour feu à bord

L'équipage a réussi à éteindre le feu et a placé l'objet dans un sac ignifuge avant de demander aux passagers d'ouvrir leurs bouches d'aération pour se ventiler. Selon un porte-parole de l'aéroport a confirmé que l'avion est rentré en toute sécurité et qu'aucune autre opération aéroportuaire n'a été affectée

"Vers 7h15 le 7 février, le vol 2664 de United Airlines a quitté l'aéroport international de San Diego à destination de Newark. Peu de temps après le départ, l'avion a déclaré une alerte 2 qui indique une difficulté majeure avec l'avion, dans ce cas il y avait un feu de dispositif électrique dans la cabine".

...Une batterie aurait prit feu dans l'avion

Le Boeing 737 MAX 8 a ensuite demandé la permission de retourner à l'aéroport international de San Diego, où il a été accueilli au sol par le personnel d'urgence. D'après les photos de l'incident, on pouvait voir au moins cinq ambulances et trois camions entourer l'avion de United Airlines à son retour, tandis que les pompiers montaient à bord.

Le service d'incendie de San Diego a confirmé avoir répondu à l'urgence et a identifié la source comme étant un bloc de batteries externes contenant une batterie lithium-ion et qui était branché sur le téléphone portable du passager. Tous les passagers et membres d'équipage ont été évacués et examinés pour déterminer s'ils avaient des blessures. Quatre membres de l'équipage ont été transportés à un centre médical UC San Diego pour inhalation de fumée. Deux passagers ont refusé tout traitement médical.