UNI Air commande 19 ATR 72-600 fermes avant le Paris Air Show 2025

19 ATR 72-600 pour UNI Air

La compagnie aérienne taïwanaise commande 19 ATR 72-600 fermes, assortis de droits d'achats sur trois appareils supplémentaires. UNI Air est un client historique du constructeur franco-italien avec un premier contrat en 2011 pour dix exemplaires. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2032. La nouvelle commande a un double but : accroître et renouveler une flotte avec un nouveau système propulsif plus économe en consommation carburant et en coûts maintenance, le Pratt & Whitney PW127XT. ATR a aussi revu la cabine passagers et le système de gestion de l'air.

La plus grosse commande depuis 2017

Il s'agit de la plus grosse commande enregistrée par ATR depuis 2017. Cette année là, le constructeur avait en effet enregistré deux grosses commandes auprès d'IndiGo pour 50 ATR 72-600 et FedEx qui avait lancé la version cargo de l'avion avec 30 exemplaires auxquels s'ajoutaient 20 options. ATR avait fini l'année 2017 avec un total de 113 ventes fermes.

29 ventes depuis le début de 2025

Avec la commande d'UNI Air, le compteur des ventes est de 29 ventes depuis le début de 2025 et en cette veille du Paris Air Show 2025 puisque FedEX a transformé, en mars dernier, dix de ses vingt options en achats fermes. En janvier dernier, le loueur Abelo avait pris trois ATR 72-600v mais ces derniers étaient enregistré sur 2024. La suite pendant le Salon du Bourget 2025 qui ouvre ses portes le 16 juin.