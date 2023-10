Une version miniature du drone français Aarok bientôt produite en Ukraine avec Antonov

Brève annonce

A l'occasion de la visite du ministre des Armées, l'entreprise française Turgis & Gaillard a signé un accord de coopération avec Antonov. Cette coopération permettra la fabrication, directement depuis l'Ukraine, d'un drone consommable qui se base sur le drone MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) Aarok. Pour rappel, ce-dernier faisait partie des stars du Bourget (vidéo ci-dessous).

Les formalités ne sont pas encore connues : la taille du futur drone et ses capacités ? Quels types d'armements/systèmes : ukrainiens ? français ? standards OTAN ? Et c'est sans parler de la localisation de la future usine d'assemblage et des personnels ukrainiens à former !

Antonov et les drones