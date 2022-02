Le 6 janvier dernier, au Sol 313 de sa mission sur la planète Mars, le rover Perseverance de la Nasa a été surpris par une soudaine bourrasque de poussières.

De gros nuages ont rapidement survolé le site et la vitesse des vents a été si forte que les traces du rover imprimées à la surface ont été presque complètement effacées.

Les tempêtes de poussières ne sont pas exceptionnelles sur Mars et elle se déroulent souvent à la même période de l'année martienne.

La nouveauté réside dans le large champ de la caméra de navigation de Perseverance (103 x 77°), qui a pu instantanément capturer le phénomène, alors que dans les missions précédentes, seule une petite section du ciel martien était capturée par les caméras et il était difficile d'y repérer des structures nuageuses. Le phénomène passait alors inaperçu et seul l'assombrissement du paysage et l'estompement des reliefs lointains trahissaient le souffle de vents violents chargés de fines particules.

Pour la première fois, nous pouvons donc contempler une tempête de poussières sur Mars !