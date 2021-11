Une taïkonaute chinoise « marche » dans l’espace

Une actualité peut en cacher une autre

Les vents violents qui soufflent sur la zone d’amerrissage du vaisseau Crew Dragon, dans le golfe du Mexique, n’en finissent pas de retarder le retour sur Terre de l’astronaute français Thomas Pesquet et de ses trois compagnons (les Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Aki Hoshide).

Mais, tandis que l’attention générale se focalise sur ces questions de sauvegarde et de glissements de calendrier, la Chine a ajouté le 7 novembre une grande première à son palmarès spatial : une marche dans le vide en scaphandre réalisée par une femme.

Seconde mission pour Wang Yaping

C’est Wang Yaping, pilote de chasse et colonel de l’Armée populaire de Libération de 41 ans, recrutée en 2010 comme taïkonaute, a qui renvient l’honneur.

En juin 2013, Wang Yaping avait participé à la mission Shenzhou 10, d’une durée de deux semaines, devenant alors la deuxième Chinoise de l’espace, après Liu Yang en juin 2012.

Arrivée le 15 octobre dernier avec le vaisseau Shenzhou 13 (moins d’un mois après le retour du Shenzhou 12), elle était la première femme à s’installer à bord de Tianhe 1, le module central de la future station modulaire chinoise CSS (Chinese Space Station), aux côtés de Zhai Zhigang et Ye Guangfu.

Une séance de travail de 6,5 heures

La sortie de Wang Yaping s’est déroulée dimanche 7 novembre en compagnie de Zhai Zhigang, qui avait été le premier « piéton de l’espace » chinois en septembre 2008.

Tous deux ont installé différents équipements sur le bras robotique de Tianhe 1.

La séance a duré environ six heures et demi.

Wang Yaping est devenue à cette occasion la seizième femme à marcher dans l’espace en scaphandre depuis la cosmonaute russe Svetlana Savitskaïa, en juillet 1984.