Une startup toulousaine présente sa plateforme de fusion de données pour la sécurité spatiale

Une plateforme de fusion et de traitement massifs de données multi-sources

Le 16 novembre, lors du salon Space Tech Expo de Brême, en Allemagne, la startup Look Up Space spécialisée dans la fourniture de données et les services de sécurité spatiale a présenté une première version test de sa plateforme digitale de fusion de données multi sources, baptisée Synapse.

Doté d’algorithmes propriétaires de calcul orbital, l’outil développé est présenté comme « cloud native, hybride, dual et sécurisé ».

Il permet, selon le communiqué de presse de la société :

- la fusion de données radar, optique, radiofréquence (RF) et laser avec des catalogues externes et des données contextuelles ;

- le référencement de 56 000 objets orbitaux, satellites actifs et débris ;

- une recherche performante sur tous les objets référencés grâce à une structuration optimale de la donnée ;

- une visualisation temps réel des trajectoires en 2D et 3D de tous les objets en orbite ;

- des informations orbitales et contextuelles précises sur chacun des objets ;

- un calcul temps réel de tous les risques de collisions en orbite ;

- des propositions de manœuvres d'évitement de collisions.

Levée de fonds record

La présentation officielle de Synapse à Brême marque, avec quelques semaines d’avance, la réalisation de la première étape de la feuille de route opérationnelle de la jeune pousse, fondée à Toulouse en juin 2022 par Juan Carlos Dolado, ancien chef du service surveillance de l’espace du CNES, et le général Michel Friedling, ancien Commandant de l’Espace (CDE).

L’événement intervient cinq mois après une levée de fonds de 14 M€, dont 7 M€ de financements privés (qui constituait la deuxième plus importante levée de fonds en amorçage en Europe pour une Space Tech, et la plus importante à ce jour en France), et 7 M€ de subventions publiques (dans le cadre de France 2030 et de la French Tech Seed).

Look Up Space qui veut sécuriser les activités spatiales et rendre l’espace durable, ambitionne de devenir un leader mondial de la sécurité́ spatiale.