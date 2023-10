Une startup franco-allemande pour desservir une station orbitale privée

Des invités de marque

Le 9 octobre a eu lieu à Paris, au ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la signature officielle d’un contrat entre la société texane Axiom Space et la startup franco-allemande The Exploration Company, respectivement représentés par Christian Maender, vice-président exécutif Solutions spatiales, et Hélène Huby, co-fondatrice et présidente.

Bruno Le Maire, le ministre invitant, était présent (avant de s’envoler pour le séminaire gouvernemental franco-allemand à Hambourg), ainsi qu’aréopage assez impressionnant, composé de personnalités politiques (allemandes et françaises), de représentants du Cnes et de l’Agence spatiale européenne, et d’investisseurs, publics (BPI) ou privés.

Citons notamment Martin Schäfer, ministre plénipotentiaire d’Allemagne en France ; Claudie Haigneré, ancienne astronaute et ancienne ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles technologies ; Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur, aujourd’hui président du groupe LREM à l'Assemblée nationale ; Caroline Laurent, directrice des systèmes orbitaux et des applications au Cnes ; Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie au Cnes ; ou encore Sandra Budimir, cofondatrice de Starburst Aerospace.

Rendez-vous fin 2027

Pour mémoire, Axiom Space développe une station spatiale entièrement privée et, en attendant, organise des séjours touristiques à bord de la Station spatiale internationale, le dernier en date remontant au printemps dernier (mission Axiom 2, avec SpaceX).

The Exploration Company, fondée en 2021, est une entreprise franco-allemande qui travaille sur un projet de vaisseau-cargo automatique européen, baptisé Nyx.

Il s’agit d’une capsule récupérable classique, capable d’emporter 4 tonnes sur orbite basse.

Le contrat signé le 9 octobre (qui avait été annoncé le 12 septembre dernier durant la Word Satellite Business Week) porte sur la réalisation d’une mission de transport vers la station Axiom, fin 2027.

En attendant Séville

La portée symbolique de l’accord est forte, démontrant selon le ministre de l’Economie français la capacité de l’industrie européenne à répondre au marché du transport spatial, mais aussi illustrant la réalité de la coopération franco-allemande et son succès sur la scène internationale.

Le contrat intervient par ailleurs à la vieille du Sommet de l’espace, réunion informelle des ministres en charge de l'espace européen, qui se tiendra les 6 et 7 novembre prochains à Séville, en Espagne.

L’espoir est qu’y soit engagée une stratégie commune pour l'exploration, le transport et le développement durable dans et depuis l'espace, en particulier une capacité autonome en matière de vols habités.