Une première fenêtre de tir pour la constellation Kineis

Petit rappel historique

A l’occasion du Salon du Bourget 2023 et de notre dossier sur les startups du New Space Made In France, nous avions présenté en détail Kineis, la jeune pousse toulousaine spécialisée dans l’Internet des Objets (IoT) depuis l’espace, fondée en 2018 par la société CLS (Collecte Localisation Satellites) avec le soutien du Cnes.

En février 2020, l’entreprise avait réalisé la plus importante levée de fonds de l’histoire du New Space français, d’un montant de 100 M€, lui permettant de financer une constellation de 25 nanosatellites 16 U de 30 kg chacun, couplée avec 20 stations-sol réparties autour du globe.

En septembre 2021, Kineis avait retenu la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab pour la mise à poste de sa constellation, à l’occasion de cinq missions dédiées du minilanceur Electron entre avril et décembre 2023.

Début du déploiement cet été

Le 16 janvier, Kineis a précisé un calendrier qui aura glissé d’une bonne année : les cinq missions d’Electron sont désormais prévues entre l’été 2024 et début 2025.

La première mission en particulier doit intervenir entre le 10 juin et le 9 juillet.

Elle s’effectuera depuis la presqu’île de Mahia, sur la côte Pacifique de l’île du Nord, en Nouvelle-Zélande.

A l’occasion de cette annonce, Kinéis a présenté un patch de mission flanqué du slogan « Keep in touch with what matters » (Rester en contact avec ce qui compte), avec des pictogrammes représentant les aspects les plus importants de son projet : une connectivité globale, un réseau de stations-sol, des applications variées et l’utilisateur final.

Une partie de l’écosystème toulousain associé

Le projet de Kinéis profite d’un accompagnement « haut de gamme » de l’écosystème spatial franco-toulousain.

Outre le soutien et l’expertise du Cnes qui datent de la première heure, sont notamment associées les entreprises Hemeria (chargée du développement de la plateforme et industrialisation des satellites), Thales Alenia Space et Syrlinks du groupe Safran (charge utile et centre de mission) et Comat (antennes).

Les principaux partenaires financiers sont Bpifrance et CLS, mais aussi BNP Paribas Développement, Celad, Maison Julien et Kelly Dassault ou Ethics Group.