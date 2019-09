Une nouvelle directrice de la stratégie chez ArianeGroup

Morena Bernardini, ingénieur en astronautique de 36 ans, est diplômée de l’université La Sapienzade Rome (Master of Science Aerospace Engineering) et de l’INSEAD (Master Alliances Management).

Elle a démarré sa carrière en juin 2009 comme analyste mission sur Ariane 5 au sein d’Astrium Space Transportation, avant de s’occuper de stratégie lanceurs au sein d’Airbus Defense and Space, puis d’Airbus Safran Launchers (devenue ArianeGroup). Elle a contribué à la mise en place de la nouvelles gouvernance européenne des lanceurs et aux « commonalités » entre les futurs lanceurs Ariane 6 et Vega C.

Morena Bernardini a rejoint Thales Alenia Space en 2017 en tant que directrice « New business », travaillant notamment sur les constellations de satellites dans le domaine de l’Internet des objets.

Elle retrouve aujourd’hui ArianeGroup, dont elle devient la directrice de la stratégie.