Une expérience française exposée un an dans l’espace

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Le 27 février à 7 h 45 UTC, le vaisseau-cargo automatique Dragon CRS 33 de SpaceX (qui avait été lancé le 24 août 2025 vers la Station spatiale internationale) a amerri dans l’océan Pacifique au large de San Diego, en Californie. À son bord se trouvait notamment
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Fin février, un vaisseau-cargo a rapatrié sur Terre du matériel et des expériences scientifiques menées à bord de la Station spatiale internationale. Parmi elles, une expérience d’astrochimie et d’exobiologie novatrice, conçue et développée à Créteil, en région parisienne.
Le 27 février à 7 h 45 UTC, le vaisseau-cargo automatique Dragon CRS 33 de SpaceX (qui avait été lancé le 24 août 2025 vers la Station spatiale internationale) a amerri dans l’océan Pacifique au large de San Diego, en Californie. À son bord se trouvait notamment l’expérience française IR-Coaster (InfraRed-Cubic Orbital Astrobiology Exposure Research – Recherche
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