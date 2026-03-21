Une expérience française exposée un an dans l’espace
Une expérience française exposée un an dans l’espace
© LISA / CNES
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 21 mars 2026 à 07:00

1722 mots

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Une expérience française exposée un an dans l’espace

Fin février, un vaisseau-cargo a rapatrié sur Terre du matériel et des expériences scientifiques menées à bord de la Station spatiale internationale. Parmi elles, une expérience d’astrochimie et d’exobiologie novatrice, conçue et développée à Créteil, en région parisienne.

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Pierre-François Mouriaux
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21/03/2026 07:00
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