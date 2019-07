Une empreinte XXL pour fêter Apollo

« Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pieds ?, s’interrogeait le docteur Emmett Brown dans le premier épisode de la trilogie Retour vers le futur (Robert Zemeckis, 1985). Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur ? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur… »

Les Amis de la Cité de l’Espace et Planète Sciences Occitanie en ont rêvé, la Cité de l’Espace de Toulouse et Airbus Defence and Space l’ont fait : faire peindre une immense empreinte de pas visible depuis l’espace, afin de rendre hommage aux astronautes de la mission Apollo 11.

C’est l’artiste toulousaine Mlle Forma qui a réalisé l’œuvre, et un satellite Pléiades qui a effectué les prises de vue, depuis une altitude inférieure à 700 km.

Sur cette image, réalisée le 12 juillet, on distingue parfaitement la marque de la botte d’astronaute, sous la maquette d’Ariane 5.

Un Aigle s’est également posé.

On reconnait également la maquette de la station Mir (en forme de T), un peu plus haut et plus à droite du lanceur, tandis qu’ont encore lieu, en plein cœur du parc, les travaux d’installation d’une splendide réplique grandeur nature du module lunaire Eagle (LM-5) – celui qui a déposé Neil Armstrong et Buzz Aldin dans la mer de la Tranquillité dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969.

Festivités multiples.

De nombreuses autres manifestations sont organisées ce week-end à travers la France dans le cadre des festivités du cinquantenaire des premiers pas sur la Lune, en particulier à la Cité de l’Espace de Toulouse, au Palais de la découverte et au Grand Palais à Paris, au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, à La Coupole de Saint-Omer ou dans les planétariums.

Et, toujours disponible en kiosques, notre numéro hors-série anniversaire, « L’homme est sur la Lune ! ».