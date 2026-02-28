Une éclipse annulaire en Antarctique vue par le satellite DSCOVR
© DSCOVR: EPIC
Pierre-François Mouriaux
publié le 28 février 2026 à 15:00

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 17 février, depuis son orbite lointaine, l’observatoire américain a saisi un phénomène astronomique rare au-dessus du pôle Sud.

La première éclipse solaire de l'année

Le 17 février s’est produit au-dessus de l’Antarctique une éclipse de Soleil annulaire – ou « anneau de feu ».

Le phénomène n’était visible que depuis le continent le plus au sud de la planète, voire, si le temps était dégagé, depuis certaines parties du sud-est de l'Afrique comme l'Afrique du Sud ou le Lesotho.

C’était la première éclipse de l’astre de jour cette année.

 

Vu à une distance de 1,6 million de km

L’événement astronomique a été photographié à 11 h 19 UTC par le satellite américain DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), qui envoie quotidiennement depuis juillet 2015 des images en haute définition de la Terre, prises à partir du point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil (à 1,6 million de km de distance).

La tâche orangée visible au-dessus du pôle Sud est un bout de l'ombre projetée par la Lune.

La République démocratique du Congo se situe au centre de l’image.

Pierre-François Mouriaux
28/02/2026 15:00
Espace

