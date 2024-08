Une croix de Lorraine en pleine mer : le porte-avions Charles de Gaulle célèbre les 80 ans de la libération de Paris

Le 24 août, la page X de la Marine nationale ( @MarineNationale ) affichait une nouvelle image de son navire amiral, le porte-avions Charles de Gaulle (R91, unique navire de sa classe). Cependant, il ne s'agit pas d'une image classique ; l'équipage est présent sur le pont d'envol pour célébrer une date spécifique : alors que Paris s'est insurgé contre l'occupant allemand le 19 août 1944, le 24 août au soir, la colonne Dronne de la 2ème Division Blindée française du général de division Leclerc entrait dans Paris. Cette action déclencha la libération définitive de Paris, officiellement libérée le 25 avec la reddition générale des Allemands dans Paris.

Alors bien évidemment, cet acte est en lien direct avec le nom du navire. La capitale devait être encerclée et non libérée par les Forces alliées. Le général de Gaulle a ainsi insisté de tout son poids politique auprès du général Eisenhower, commandant suprême des Forces alliées, de changer les plans établis depuis longtemps. Le général de Gaulle aurait même menacé de retirer une division de son commandement et de la placer sous ses ordres directs pour filer sur Paris. Finalement, après mure réflexion, Eisenhower penche en faveur de Gaulle ; le 22 août au soir, la 2ème DB reçoit l'ordre tant attendu de foncer sur Paris.

Mais il ne faut pas oublier que depuis le 9 octobre 2001, Paris est aussi la ville marraine du porte-avions. De nombreux évènement conjoints sont d'ailleurs organisés entre la ville et l'équipage et même parfois, des visites du navire, comme celle réalisée les 17 et 19 janvier 2019 par des élèves de lycées et collèges parisiens .

L'image montre 10 avions combat Rafale M, la version aéronavale de l'avion de combat Rafale. Aucun autre appareil du groupe aéronaval n'est visible sur le pont. Une partie de l'équipage forme une croix de Lorraine, symbole de la France libre, ainsi que "80 ans", pour célébrer les 80 ans de la libération de Paris. Pour ce faire, l'équipage a revêtu son uniforme blanc pour "dessiner" la croix de Lorraine, le 80 et le N. Le A est quant à lui dessiné par les responsables des ascenseurs du pont d'envol, des tracteurs et de bouger les appareils. En rouge, pour le S, les responsables des munitions et des opérations incendies. Il est cependant possible que le N, au vu des personnels pour le A et le S, ne soit pas écrit par des marins en uniforme blanc mais bien en veste blanche du pont d'envol. En effet, le blanc est aussi une couleur portée par des personnels spécifiques du pont d'envol : LSO, personnel médical, contrôle qualité des équipements, VIP,...