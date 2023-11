Une constellation radar émiratie en 2026

Consortium national

Le Salon de Dubaï, qui s’est tenu du 13 au 17 novembre dans la plus grande ville des Emirats Arabes Unis, a été l’occasion pour l’Agence spatiale émiratie (UAE Space Agency) de signer un partenariat stratégique avec le groupe de fabrication de matériel militaire Edge, pour la mise en place d’un consortium industriel national chargé du futur programme de constellation de satellites radar avancés Sirb, et le lancement de sa phase de développement.

L’entreprise de renseignement géospatial Bayanat et l’opérateur de satellites de télécommunications Yahsat sont également associés, et géreront les opérations et les données satellitaires.

Les opérations d’assemblage, d’intégration et de test, elles, seront assurées non pas par le MBRSC (Mohammed Bin Rashid Space Center), mais par le Centre national des sciences et technologies spatiales (NSSTC).

Soit uniquement des partenaires basés à Abou Dabi.

Une première dans le monde arabe

Avec cette constellation annoncée en juillet 2022 dans le cadre d’un nouveau fonds de plus de 800 M$, les EAU deviennent le premier pays arabe à développer des capacités d’imagerie radar à synthèse d’ouverture (SAR).

Evoluant sur orbite basse à partir de 2026 et fonctionnant en bande X, les satellites permettront de détecter les marées noires, évaluer les rendements de cultures, suivre des navires et cartographier des zones urbaines, de jour comme de nuit et quelle que soit la couverture nuageuse.