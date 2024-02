Une chaire Espace à l’Ecole Normale Supérieure

Soutiens industriels et institutionnels

La nouvelle chaire de recherche de l’Ecole Normale Supérieure (ENS-PSL), consacrée aux sciences humaines et sociales appliquées au secteur spatial, a été inaugurée le 1er février à Paris.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de Frédéric Worms, directeur de l’établissement, de Stéphane Israël, président exécutif d’Arianespace et président de la Fondation de l’ENS, et d’Hervé Derrey, président-directeur général de Thales Alenia Space et président de la commission Espace du Gifas.

L’initiative est portée par la Fondation de l’ENS, et bénéficie des soutiens du Gifas, d’Airbus, d’Air Liquide, d’ArianeGroup, d’Eutelsat, de Safran, de Sodern, de Thales Alenia Space et du Cnes.

La direction scientifique de la chaire est confiée Stéphanie Ruphy, philosophe des sciences, entourée d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de l’ENS-PSL.

Trois axes de recherche

Fruit d'une « collaboration inédite entre les principaux acteurs français du secteur spatial et la Fondation de l’ENS », cette chaire Espace a vocation à « s'engager dans trois axes de recherche cruciaux, reflétant la diversité des enjeux liés à l'exploration spatiale » : les usages et représentations de l’espace à travers les âges (connectivité, constellations, exploration, vol habité, protection de l’environnement et, à plus long terme, potentiel énergétique des ressources spatiales) ; l’espace, à la fois bien commun et enjeu de souveraineté (comment en tirer toutes les ressources scientifiques et économiques sans privatisation excessive, tout en évitant la pollution et préservant la stabilité du milieu) ; et le défi Space for Climate (les apports de l’espace à la préservation de la planète et les usages durables de l’espace).

Voir https://fondation.ens.psl.eu/lancement-de-la-chaire-espace-de-lens-psl/

Vision complémentaire

La cérémonie d’inauguration a été l’occasion pour Stéphanie Ruphy de détailler les activités prévues de la chaire, puis d’assister à trois présentations de travaux par des chercheurs.

En guise de conclusion, une table ronde a réuni Philippe Baptiste, président-directeur général du Cnes, Frédéric Parisot, délégué général du Gifas, et Jean-Hubert Lenotte, directeur de la stratégie et des ressources du groupe Eutelsat.

Hervé Derrey a notamment déclaré : « La chaire Espace apporte une vision complémentaire de celle de l’industrie et l’alimente, en abordant les sujets sociétaux que sont la pollution des orbites, l’exploitation de l’espace, le tourisme spatial. Cette initiative permettra d’inscrire dans la formation de futures élites économiques, politiques ou scientifiques une sensibilisation aux enjeux futurs de l’espace, et notamment la capacité d’innovation, qui est un enjeu majeur. Je me félicite de la création de cette chaire qui constitue donc une opportunité pour les industries du Gifas, des grands groupes aux startups. »