Un vingtième lot de satellites Starlink déployé par SpaceX

Et de 60 qui font 1 145

Le lancement du 106e Falcon 9 orbital de SpaceX (le cinquième déjà depuis le 8 janvier dernier) est intervenu mardi 16 février à 3 h 59 UTC depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride.

Il a permis l’envoi sur orbite basse de soixante nouveaux satellites de la constellation Starlink dédiée à l’internet global, dont le déploiement opérationnel a débuté en mai 2019.

Depuis, ce sont… 1 145 kg satellites « maison » qui ont été lancés, constituant la constellation la plus importante de l’histoire de l’astronautique.

Toujours plus

La mission du 16 février marquait le 54e vol d’un lanceur Falcon 9 propulsé par un premier étage « éprouvé », l’étage B1059 utilisé effectuant ce son sixième vol depuis le 5 décembre 2019.

Mais il n’a cependant pas permis de porter à 75 le nombre d’étages récupérés à l’issue de leur vol, ratant la barge « Of Course I Still Love You » qui l’attendait au large des côtes.

Le précédent échec de récupération de SpaceX remonte au mars 2020, à l’occasion de la sixième mission Starlink.

Depuis, l’opérateur californien avait connu 24 succès impressionnants : 21 se terminant sur une barge autonome en mer et 3 sur la terre ferme.