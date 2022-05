Un très gros contrat de soutien logistique pour Airbus

Un contrat historique pour Airbus

Au début de cette semaine, Airbus a annoncé avoir décroché un Contractor Logistics Support (CLS, contrat de maintenance) pour l'Armée de Terre américaine (US Army). Il concerne les 482 hélicoptères légers UH-72A/B Lakota. Le contrat doit se dérouler sur une durée de six mois, avec une option de prolongation de 4,5 années supplémentaires. Si c'est le cas, le montant de ce contrat devrait être de plus de 1,5 milliard de dollars. Concrètement, Airbus devra approvisionner en pièces détachées plus de 67 bases disposant de UH-72 et ce, situées aux États-Unis mais aussi à l'étranger.

Ce contrat est important pour Airbus car il s'agit du plus gros CLS concernant des hélicoptères à travers le monde. C'est aussi la confirmation de l'excellent travail d'Airbus auprès de l'US Army puisqu'Airbus s'est déjà occupé de l'entretien des Lakota américains durant plus de 15 ans.

L'hélicoptère UH-72

L'UH-72 est un hélicoptère léger construit par Airbus. L'équipage comprend deux pilotes et un maximum de six passagers. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques :

Hélicoptère biturbine, 5 pales et un rotor de queue (version A) ou Fenestron (version B)

Endurance de 3,5 heures ou distance de 375 km

GPS et Wide Area Augmentation System (WAAS)

(WAAS) Connexion de données avec les éléments au sol

Possibilité d'ajout d'un treuil, d'un brancard et d'équipements nécessaire pour un MEDEVAC et SAR

Glass cockpit , compatible avec les jumelles de vision nocturne

, compatible avec les jumelles de vision nocturne Livrés en deux versions : UH-72A (basé sur l'EC145) et le plus moderne UH-72B (basé sur le H145)

Masse maximale au décollage (version A) : 3,5 tonnes

La construction des UH-72B est gérée par une filiale américaine d'Airbus : Airbus Helicopters Inc. dont l'usine se situe à Colombus (Mississippi, États-Unis) et le centre de support logistique à Dallas (Texas, États-Unis).

Les missions des Lakota sont multiples :