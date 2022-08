Un très bon bilan pour Airbus

Des livraisons d’avion à la hausse

297 avions commerciaux ont été livré par Airbus au cours du premier semestre 2022, une très belle remontée depuis la crise sanitaire. Airbus a atteint de solides performances financières alors que la situation économique reste complexe et génère des incertitudes sur l’avenir du secteur. Les livraisons d’appareils sont de plus en plus nombreuses, les commandes du mois de juillet 2022 se sont vu augmenter de 323 appareils par rapport au mois de juin. Pour les prochaines commandes, l’avionneur annonce 46 appareils pour 30 clients différents.

L’objectif d’Airbus

Airbus arrive à se projeter dans l’avenir et annonce un objectif mensuel de 65 appareils début 2024. Ils prévoient de livrer environ 700 avions commerciaux en 2022 et maintient son objectif d’EBIT ajusté à 5,5 milliards d’euros. Leur programme A320 est en bonne voie pour atteindre une cadence de production de 75 avions par mois en 2025. Airbus ajuste la montée en cadence et vise désormais un objectif de 65 avions par mois début 2024. Concernant le programme A400M, les activités de développement se poursuivent afin de respecter leur feuille de route. Au deuxième trimestre de 2022, une charge de 0,2 milliard d’euros a été enregistrée, ce qui traduit une réévaluation des effets de l’inflation sur le contrat de lancement. Les prochaines années s’annoncent belles pour l’avionneur.