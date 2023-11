Un sous-marin nucléaire de la Royal Navy évite de justesse un incident majeur

Erreur de jauge sur un sous-marin nucléaire

Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Royal Navy a frôlé une catastrophe majeure sur un défaut d'instrument de mesure de la profondeur, laissant le navire s'enfoncer au-delà de la zone de danger et mettant en péril les 140 membres d'équipage. Se préparant à sa mission de patrouille, les instruments indiquant la profondeur du sous-marin se sont arrêtés, amenant les commandants à croire que le sous-marin était stabilisé alors qu'en réalité, il continuait de descendre en profondeur. Des ingénieurs ont finalement remarqué l'anomalie grâce à un second compteur de profondeur et ont sonné l'alarme.