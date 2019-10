Un saut de Frog, démonstrateur français pour algorithmes de lanceurs réutilisables

Frog: a Rocket for GNC demonstration (La grenouille, un projet pour démonstration de NGP – navigation, guidage et pilotage) est démonstrateur à échelle réduite de véhicule à décollage et atterrissage vertical engagé début 2017 par le Cnes pour tester des algorithmes de vol pour la récupération des premiers étages de lanceurs de la prochaine décennie.

Le projet regroupe aujourd’hui des partenaires d’horizons différents (startups, PME, universités, associations et fablabs), qui appliquent des méthodes de travail agiles, qui permettent de faire émerger rapidement de nouvelles méthodes de pilotage de multiplier les vols à rythme rapide, à faible coût.

Design classique.

Le design de Frog diffère assez peu des projets similaires actuellement développés à travers le monde : il se présente sous la forme d’un étage de 2,5 m de haut et de 30 cm de diamètre. Sa structure mécanique correspond à celle d’une fusée expérimentale classique, avec des longerons et des viroles.

L’ensemble équipé d’une tuyère orientable par cardan, de quatre petites turbines électriques et de quatre pieds en carbone.

Essais sur la BA 2017.

Les essais en vol ont jusqu’à présent été menés sur l’ancienne base aérienne BA 217 de Brétigny-sur-Orge (nord de l’Essonne).

Ils représentent une dizaine de vols libres pour Pi-Frog (version miniaturisée et volante du démonstrateur) et, depuis fin mai, une trentaine de vols captifs pour Frog-T (démonstrateur équipé d’un turboréacteur).

Le 4 octobre dernier – 62e anniversaire du Spoutnik –, Air & Cosmos a pu assister aux derniers essais de la phase 2 du projet Frog (avant le développement d’un démonstrateur équipé d’un véritable moteur fusée).

Retrouvez notre reportage exclusif dans le n°2659 d’Air & Cosmos, en kiosques depuis ce matin.