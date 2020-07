Un satellite tout Orange

Un satellite 100 % tricolore

Commandé en 2015 par l’opérateur français de télécommunications par satellite Eutelsat au constructeur franco-italien Thales Alenia Space, le satellite haut débit Eutelsat Konnect (3,6 t au décollage) a été construit à Cannes à partir de la plateforme tout électrique Spacebus Neo.

Il avait été lancé le 16 janvier dernier depuis le Centre spatial guyanais à l’aide d’une Ariane 5 ECA d’Arianespace.

Le 22 juillet, alors que le Eutelsat Konnect atteignait sa position d’essais (à 7° Est), le fournisseur de télécommunications français Orange a annoncé l’achat à Eutelsat, au moins jusqu’en 2022, de l’intégralité de la capacité disponible sur le satellite, soit 75 Gps en bande Ka, distribués par 65 faisceaux.

Partout en France dès janvier 2021

L’objectif est de pouvoir couvrir l’ensemble du territoire français, conformément au plan France Très Haut Débit adopté en février 2013 par le gouvernement, qui prévoyait de déployer d'ici 2022 et partout en France un service Internet haut débit d’au moins 30 Mb/s.

Ainsi, grâce à la technologie satellite, dès janvier 2021, tous les clients grand public d’Orange (même ceux qui vivent dans les zones les plus isolées) pourront bénéficier de l’Internet à très haut débit fixe et en accès illimité.

Le service sera proposé par Nordnet, filiale d'Orange et premier distributeur français de services Internet par satellite depuis 2008.

L’accord entre Orange et Eutelsat s'appliquera jusqu'à l'entrée en service (après une période de transition) du satellite à très haut débit Konnect VHTS, qui avait été commandé à Thales Alenia Space en avril 2018 et devrait être lancé en 2022.

Eutelsat Konnect pourra ensuite être proposé à d’autres clients, parmi les 40 pays d’Afrique et les 15 pays d’Europe de l’Ouest qu’il couvre.

Commentaires officiels

« La période de confinement que nous venons de vivre a démontré plus que jamais le besoin en connectivité partout en France, a déclaré Michel Jumeau, directeur exécutif adjoint d’Orange France. Avec cet accord avec Eutelsat, Orange est fière de continuer à lutter contre la fracture numérique et va pouvoir proposer du très haut débit fixe sur l’ensemble du territoire. »

« Nous sommes heureux de renforcer et de faire évoluer notre collaboration avec Orange, lequel pourra s'appuyer sur nos ressources dédiées à la connectivité pour desservir en haut débit 100 % des foyers français, s’est pour sa part félicité Rodolphe Belmer, directeur général d’Eutelsat. Cet accord permet de sécuriser la montée en puissance de notre satellite Eutelsat Konnect et illustre la parfaite synergie entre le satellite et le réseau des opérateurs de télécommunications permettant d’assurer une couverture exhaustive du territoire. »