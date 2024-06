Un satellite Maxar tourné vers… l’ISS

Des satellites LEO observent d’autres objets spatiaux LEO

En septembre 2022, la société Maxar Technologies, l’un des leaders mondiaux de l’observation de la Terre par satellite, avait son pointé leur satellite commercial WorldView 3, qui évolue depuis août 2014 à 617 km d’altitude, sur la Station spatiale internationale, qui se trouve elle-même quelque 200 km plus bas.

Un cliché exceptionnel qui précédait l’autorisation officiellement accordée à Maxar en décembre 2022 d’utiliser les satellites de sa constellation placée sur orbite basse pour également photographier des cibles « non-terrestres » (NEI : non-Earth imaging).

Cette nouvelle fonctionnalité est désormais commercialisée par la société basée dans le Colorado, et qui permet de « prendre en charge des missions critiques de sensibilisation au domaine spatial » pour les clients gouvernementaux et commerciaux, dans une zone allant de 200 à 1 000 km d’altitude.

Autre ment dit : observer d’autres objets spatiaux directement depuis l’orbite basse, dans le cadre des désormais très demandés marchés de la gestion du trafic spatial (STM : Space Traffic Management) et de la connaissance de la situation (SSA : Space Situational Awareness).

L’ISS dans une configuration inédite

La nouvelle vue de l’ISS dévoilée le 13 juin par Maxar a été réalisée six jours plus tôt par l’un des deux nouveaux satellites WorldView Legion (lancés le 2 mai dernier).

La veille du cliché, le 6 juin, le nouveau vaisseau de transport d’équipages de Boeing, le CST-100 Starliner, avait (enfin) rejoint le complexe orbital, avec ses deux premiers occupants (Butch Wilmore et Suni Williams).

L’image est à la fois exceptionnelle par son niveau de détail, et historique de par une configuration inédite de l’ISS.

C’est en effet la première fois que six vaisseaux spatiaux (cinq différents, dont trois habités) se retrouvent en même temps amarrés à une station : le Cygnus NG 20 (depuis le 1er février dernier), le Progress MS 26 (arrivé le 17 février), le Crew Dragon « Endeavour de la mission Crew 8 (le 5 mars), le Soyouz MS 25 (le 25 mars), le Progress MS 27 (le 1er juin) et le Starliner (à l’extrémité du module américain Harmony, au centre de l’image).

Jusqu’à présent, l’ISS ou feu la station russe Mir n’avaient jamais accueilli plus de deux types de vaisseaux habités à la fois : le Soyouz et la navette, ou le Soyouz et le Crew Dragon.

Actuellement, neuf personnes se trouvent à bord de l’ISS (six Américains et trois Russes).

Le Starliner, qui est maintenant victime de… cinq fuites, ne rentrera pas sur Terre avant le 18 juin (au lieu du 14 juin, comme prévu initialement).