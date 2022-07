Un pays de l'OTAN commande un avion destiné à des "missions spéciales" auprès de la firme israélienne IAI

Un mystérieux achat à 200 millions de dollars

L'Europe serait-elle en passe de se doter d'un nouvel appareil AWACS (Airborne Warning and Control System, "système aéroportés de détection et de commandement") ? Le média anglo-saxon Janes révélait le 27 juillet qu'un pays de l'Union européenne et membre de l'OTAN aurait passé une commande auprès du constructeur aéronautique Israel Aerospace Industries (IAI). Le contrat, s'élevant à environ 200 millions de dollars, permettrait au mystérieux acheteur de se procurer plusieurs avions employés lors de "missions spéciales". L'entreprise israélienne, ayant elle-même rendues publiques ces informations le 21 juillet, n'a pas spécifié l'utilité précise du futur aéronef, ni ses caractéristiques.

La commande sera réalisée avec la société Elta, sous-traitant d'IAI. Les deux entreprises collaborent notamment à la conception d'appareils consacrés à la surveillance terrestre et maritime, au traitement de renseignements obtenus grâce à des signaux (SIGINT, "signal intelligence") et plus particulièrement dotés de systèmes AWACS.