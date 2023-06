Un nouveau problème sur le Boeing 787

Problème de raccord de fixation sur le stabilisateur horizontal

Un nouveau problème de production va ralentir les livraisons de Boeing 787 à court terme et nécessitera des inspections et probablement des réparations sur les avions non livrés. En effet, Boeing a annoncé le 6 juin 2023 avoir découvert un nouveau défaut de qualité de fabrication sur le Boeing 787 Dreamliner, concernant un raccord de fixation sur le stabilisateur horizontal (« un petit espace très fin dans la pièce jointe dont les cales n’étaient pas correctement dimensionnées, de sorte que l’écart dépassait les cinq millièmes de pouce autorisés dans la spécification »).

La pièce en question est construite par un fournisseur et installée sur l’empennage horizontal de l’usine de fabrication de Boeing à Salt Lake City. Les cales nécessaires à l'assemblage ne sont pas conformes aux spécifications de Boeing, qui stipulent que les écarts de routine créés lors de l'accouplement des pièces ne doivent pas dépasser 0,005 pouce soit environ 0.012 cm.

Boeing évalue les réparations potentielles pour les Boeing 787

Boeing poursuit son évaluation pour déterminer l'étendue du problème, qui a été identifié la semaine dernière. Selon leur analyse préliminaire, il est possible que toutes les 90 unités du modèle Boeing 787 actuellement en stock, ainsi que celles en cours de production, requièrent des réparations avant d'être livrées. Cependant, Boeing tient à souligner que le défaut en question n'est pas considéré comme un problème immédiat en termes de sécurité des vols, ce qui permet à la flotte actuelle des Boeing 787 de continuer à fonctionner normalement. En attendant une analyse plus détaillée, l’avionneur a déclaré qu'il n'a actuellement pas l'intention de réviser à la baisse ses prévisions de livraison de 70 à 80 unités du Boeing 787.

Un retard sur les livraisons

La principale conséquence immédiate sera un ralentissement des livraisons. Les réparations devraient prendre environ deux semaines par cellule, s'ajoutant à une série de corrections liées à la production que tous les Boeing 787 en stock subissent avant de pouvoir être livrés. Boeing a déclaré avoir pris la décision d'interrompre les livraisons le 2 juin, ce qui laisse supposer que les livraisons aux clients ne reprendront pas avant la mi-juin 2023.