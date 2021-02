Un nouveau missile pour le SU-57

Retour vers le futur

La société russe Vympel, a annoncé qu’elle travaillait actuellement sur une nouvelle génération de missile air-air courte portée. Baptisé Izdeliye 300M ou K-30, l'origine du programme remonterait aux années 90 avec le projet Izdeliye 300. Connu à l’époque sous le nom de Vympel K-30, il était destiné à remplacer le R-73/AA-11 « Archer » pour équiper notamment le Mig 1.44. Ce programme fut abandonné par manque de moyens, l’armée russe préférant une modernisation a minima de ses R-73 sous l’appellation R-73M.

Nouveau missile pour le Su-57

Doté d’un autodirecteur d'imagerie infrarouge de dernière génération réalisé par AOMZ et baptisé Merlushka, comme d’un moteur à propergol solide, ses dimensions lui permettraient de s'insérer dans la baie interne du Su-57 « Felon » et de l’ UCAV Okhotnik. Il remplacerait ainsi le R-74M2, également réalisé par Vympel, qui a commencé sa campagne d'évaluation sur le SU-57 en juillet 2019.

Vers une rupture technologique occidentale ?

Aussi cette communication n'est elle qu'un simple effet d'annonce, ou au contraire cela démontrerait-il que le R-74M2 spécifiquement réalisé pour le Su-57 risquerait d'être rapidement dépassé ? Selon Vympel l’Izdeliye 300M, qui n'a officiellement pas encore été commandé, aurait pour but de sanctuariser l’ascendant des appareils russes de cinquième génération en "Dog-Fight". Auquel s'ajoute un autre missile air-air, l'Izdeliye 810, jamais présenté au public, et qui porterait lui à plus de 300 km.