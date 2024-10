Un nouveau membre de l’IAF prépare la conférence AMESC 2025 à Rabat

Une représentation africaine encore faible

Officiellement constituée en 2022, l’association MISI (Moroccan Intitiative for Space Industry) s’efforce d’établir un écosystème spatial au Maroc, en s’investissant dans l’éducation à l’espace, en soutenant la recherche et en encourageant l’entreprenariat.

Présente cette semaine au 75e Congrès international d’astronautique (IAC) à Milan, en Italie, elle est à cette occasion devenue membre de la Fédération internationale d’astronautique (IAF).

Cette dernière, fondée en 1951 (à l’occasion du deuxième IAC, le premier ayant été organisé en septembre-octobre 1950 à Paris), compte désormais 513 membres issus de 77 pays.

Mais l’Afrique ne compte que 17 représentants et la MISI n’est que le second représentant du Maroc, après le Centre royal de télédétection spatiale (CRTS) à Rabat, qui a rejoint l’IAF en 1996.

James Jamal Eddine Benouda, co-fondateur et responsable des partenariats au sein de MISI, se félicite de cette adhésion : « Devenir membre de l’IAF permet à notre association de rejoindre un réseau mondial d’experts et de bénéficier de formidables opportunités de coopérations stratégiques, mais aussi de bénéficier d’une reconnaissance et d’une visibilité internationales. »

Congrès à Rabat en février 2025

À l’initiative de la MISI, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat va accueillir du 5 au 8 février prochains la conférence AMESC (Africa & Middle East Space Conference), intitulée « Tracer de nouveaux horizons en Afrique et au Moyen-Orient ».

L’événement est ouvert aux représentants de gouvernements et décideurs politiques, aux organisations spatiales internationales, aux professionnels de l'industrie spatiale, aux chercheurs et universitaires, aux entrepreneurs et investisseurs, aux étudiants et jeunes professionnels, aux éducateurs et acteurs de la sensibilisation, aux passionnés d'espace mais aussi au grand public.

Les appels aux exposants et aux manifestations d’intérêt sont disponibles sur https://amesc.org/register/