Un nouveau lanceur chinois sur un nouveau pas de tir

La Chine continue d’étoffer, de diversifier et de moderniser sa gamme de lanceurs spatiaux : est ainsi entré en scène le week-end dernier le lanceur de moyenne puissance Longue Marche 12 (LM 12), capable de placer au moins 10 tonnes sur orbite basse.

Le LM 12 est le dernier-né de la Sast (Shanghai Academy of Spaceflight Technology – Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai), basée à Shanghai – Sast étant l’une des principales filiales de la Casc (China Aerospace Science and Technology Corporation – Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales).

Moteurs lunaires

Quoique figurant dans la catégorie moyenne, le Longue Marche 12 (biétage) apparait comme un lanceur imposant, avec ses 62 mètres de hauteur et sa masse totale au décollage de 433 tonnes.

Le nouveau lanceur pourrait jouer un rôle dans le déploiement des mégaconstellations LEO en cours de préparation par la Chine.

Pour l’heure, le LM 12 permet de valider le bon fonctionnement du YF-100, le moteur fonctionnant au mélange kérosène/oxygène liquide qui sera utilisé sur le lanceur Longue Marche 10, le fer de lance du programme lunaire habité chinois.

Spaceport commercial

Le baptême du feu du Longue Marche 12 est intervenu le 30 novembre à 14 h 25 UTC (22 h 25, heure locale, donc de nuit).

L’objectif était de satelliser deux bancs d’essais pour les communications internet.

Pour l’occasion était inaugurée la zone commerciale du centre spatial de Wenchang, sur l’île tropicale de Hainan, au sud de la Chine.

Cette zone va accueillir quatre pas de tir (deux pour des lanceurs à propergol solide et deux pour des lanceurs à ergols liquides), chacun devant permettre de réaliser au minimum 16 lancements par an.

Un chassé-croisé de lanceurs avait été observé le 26 août dernier dans la zone.