Un nouveau drone ukrainien frappe en territoire russe, à 160 km derrière la ligne de front !

Ce 22 juin au matin, les Ukrainiens ont réussi à faire voler un de leur drone au-dessus des territoires contrôlés par les Russes et les indépendantistes rebelles. Après un vol d'une distance d'environ 160 km, le drone est passé en Russie pour s'écraser sur la raffinerie de Novochakhtinsk (Rostov, Russie). Très rapidement, des flammes d'une dizaine de mètres de hauteur étaient visibles ainsi qu'un très fort dégagement de fumée. Une vidéo (présente à la fin de cet article) montre le drone s'écraser sur la raffinerie. Plusieurs informations laissent à penser qu'un second drone se serait également écrasé sur le complexe mais aucune vidéo ne vient confirmer cette hypothèse.

Ukrspec Systems est créée en 2014 afin de répondre au manque, pour ne pas l'inexistence totale, de drones au sein des Forces armées ukrainiennes. En coopération avec les militaires, l'entreprise a modifié des drones quadcopters commerciaux pour finir par développer le PD-1 en 2017 puis le PD-2 en 2019. Un an plus tard, les essais finaux sont approuvés par les militaires ukrainiens pour son utilisation au sein des Forces armées. Il ne fait son apparition grand public qu'en 2021.

Il n'est pas furtif mais dispose tout de même d'une signature radar diminuée grâce à sa construction en matériaux composites. En configuration standard, il emporte une caméra géostabilisée HD EO/IR avec un zoom x30. Il est développé à des fins de renseignement / ISR, d'observation au profit des troupes au sol (correction des tirs d’artillerie par exemple) ou de transport de matériels légers (largage de kit de premiers soins, de munitions...). Il semblerait qu'il s'agisse de la première utilisation de l'appareil en tant que drone kamikaze et ce, avec une grande efficacité. Le rapport coût / efficacité est par ailleurs sans égal, puisque les Ukrainiens perdent un drone de faible coût -probablement quelques milliers de dollars- alors que les Russes voient une de leurs raffineries endommagée. La réduction de la production coûtera bien plus cher que le drone perdu, mais pourrait aussi rendre plus complexe l'approvisionnement du front sur le moyen terme. Le site internet du complexe touché annonce une capacité de raffinage de pétrole brut annuelle de 7,5 millions de tonnes de pétrole et décrit la raffinerie comme étant "le plus grand fournisseur de produits pétroliers du sud de la Russie"...