Un nanosatellite universitaire sur la prochaine mission partagée de SpaceX

[Mise à jour du 10 mars 2023 à 13h30 : décalage de la date de lancement du 1er au 3 avril]

Deux ans après UVSQ-Sat

Il y a un peu plus de deux ans, le 24 janvier 2021, la mission « sherpa » Transporter 1 de SpaceX avait embarqué 143 petits satellites, dont un démonstrateur du Latmos (Laboratoire Atmosphères, Observations Spatiales - Sorbonne Université / UVSQ / CNRS), UVSQ-Sat.

C’était le premier nano-satellite d’étude du climat développé par une université française.

Formation d’une constellation

Le 3 avril prochain, un nouveau cubesat 2U (environ 2 kg) du Latmos sera de nouveau confié au Falcon 9 dans le cadre de la mission Transporter 7, et placé sur orbite basse : InspireSat 7.

Il sera lancé depuis la base américaine de Vandenberg, en Californie.

Il rejoindra UVSQ-Sat à une altitude d’environ 550 km pour former une constellation de satellites dédiés à l’observation de la Terre.

Objectifs majeurs

Deux fois plus grand que son prédécesseur et équipé de capteurs miniaturisés pour mesurer des variables climatiques essentielles et tester de nouveaux dispositifs, InspireSat 7 poursuit trois principaux objectifs :

• mesurer le bilan radiatif de la Terre et caractériser l’ionosphère

• tester sur orbite de nouveaux équipements technologiques issus des travaux de recherche menés par le Latmos, l’Onera et leurs partenaires académiques et industriels,

• former des étudiants dans les métiers de l’ingénierie spatiale, en provenancede formations diverses (Master NewSpace de l'Université Paris-Saclay, école d'ingénieurs Estaca, IUT de Mantes-en-Yvelines...).